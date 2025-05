Presentata a Catania la Corsa del Ricordo 2025

Presentata a Catania la 12ª edizione della Corsa del Ricordo 2025, un evento imperdibile che unisce sport, memoria e solidarietà in uno scenario suggestivo della città. Giunta ormai alla sua terza edizione a Catania, questa corsa rappresenta un’occasione unica per trascorrere qualche ora all’aria aperta, immergendosi in un momento di riflessione e condivisione.

Sarà un bellissimo momento di sport, una occasione per trascorrere qualche ora all’aria aperta, per appropriarsi di uno spazio suggestivo della città. Giunta alla 12a edizione (partita da Roma lo scorso febbraio), la “Corsa del Ricordo” storia sport e memoria, per il terzo anno consecutivo fa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Presentata a Catania la "Corsa del Ricordo 2025"

Sport Kids Festival, presentata al Comune di Napoli la prima edizione - Il Comune di Napoli ha ospitato la conferenza stampa per la prima edizione dello Sport Kids Festival, un evento dedicato ai bambini e alle famiglie, che si terrà sul Lungomare Caracciolo. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Presentata Catania Corsa Ricordo Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Presentata a Catania la "Corsa del Ricordo 2025" - Il circuito, lungo viale Ruggero di Lauria dovrà essere percorso 6 volte per la gara competitiva (8,4 km totali) e 3 volte per la gara non competitiva (4,2 km totali). I partecipanti alla gara non com ... 🔗Scrive cataniatoday.it

Corsa del Ricordo, la dodicesima edizione fa tappa a Catania - CATANIA – Catania si prepara ad accogliere la dodicesima edizione della “ Corsa del Ricordo “, un’iniziativa promossa da Associazioni Sportive Sociali Italiane (Asi) e dall’ Associazione Nazionale Ven ... 🔗Segnala livesicilia.it

La Corsa del Ricordo riparte da Catania. Domenica 1 giugno si corre la 3^ edizione, partenza da piazza del Tricolore - Quest’anno saranno ben undici le città che ospiteranno la manifestazione organizzata dall'ASI con il contributo di ANVGD ... 🔗Lo riporta informazione.it