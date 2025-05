Prese a bottigliate un rivale condannato a 5 anni di carcere

Un uomo di 30 anni di nazionalità ghanese è stato condannato a cinque anni di carcere per aver colpito con una bottiglia un rivale durante un violento alterco avvenuto al parco e seguito fino in viale Gramsci. L'aggressione, avvenuta il 22 aprile, ha portato all’arresto immediato dell’aggressore con l’accusa di tentato omicidio.

Dopo un violento litigio iniziato al parco 22 aprile, aveva seguito ‘il rivale’ fino in viale Gramsci per poi colpirlo a bottigliate. L’uomo, un ghanese di 30 anni era stato arrestato poco dopo dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio. Ieri l’imputato è stato condannato in abbreviato a cinque anni di carcere: all’uomo è stata contestata l’aggravante della recidiva ma il reato è stato derubricato in lesioni gravi. L’episodio era avvenuto a Pasqua di due anni fa in viale Gramsci, appunto, sotto gli occhi attoniti di alcuni passanti. La vittima dell’alterco, un giovane nigeriano era finita all’ospedale con gravi lesioni al capo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prese a bottigliate un rivale, condannato a 5 anni di carcere

Ne parlano su altre fonti

Prese a bottigliate un rivale, condannato a 5 anni di carcere. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Prese a bottigliate un rivale, condannato a 5 anni di carcere - aveva seguito ‘il rivale’ fino in viale Gramsci per poi colpirlo a bottigliate. L’uomo, un ghanese di 30 anni era stato arrestato poco dopo dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio. Ieri ... 🔗Scrive ilrestodelcarlino.it

Prese a calci, pugni e bottigliate un passante incrociato per caso in strada: il tribunale di Varese lo condanna a 10 anni e 6 mesi per tentato omicidio - Varese, 25 febbraio 2025 – È stato condannato a dieci anni e sei mesi per tentato omicidio il 37enne di nazionalità tunisina che ha ferito in modo grave a bottigliate un passante a caso in ... 🔗Riporta ilgiorno.it

Prende a bottigliate in testa tre ragazze e le rapina, condannato a 7 anni - Firenze, 16 settembre 2020 - Un 26enne è stato condannato in abbreviato a 7 anni ... di età compresa tra i 17 e i 21 anni, prendendole a bottigliate in testa per stordirle e poi derubarle. 🔗Si legge su lanazione.it