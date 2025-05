Preoccupazione per Telestense

Preoccupazione crescente per la situazione di Telestense, con il mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori e il perdurare dell'incertezza sul suo futuro. Le segreterie Fillea, Feneal e Filca Ferrara evidenziano i continui ritardi e il persistente stato di crisi che coinvolge l'azienda.

Prosegue la delicata situazione di Telestense. "A seguito del protrarsi della mancata erogazione degli stipendi ai lavoratori – affermano in una nota le segreterie Fillea Feneal Filca Ferrara – e dopo il mancato rispetto dei tempi prospettati dalla proprietà per il rientro, almeno parziale, delle mensilità arretrate, ieri si è svolto un incontro in prefettura. I rappresentanti dei lavoratori, assistiti dai sindacati Aser e Slc-Cgil, che rappresentano rispettivamente giornalisti, tecnici e settore commerciale-amministrativo dell’emittente, sono stati convocati dal prefetto Marchesiello, il quale ha invitato all’incontro anche l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, e il vicesindaco di Ferrara, Alessandro Balboni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Preoccupazione per Telestense"

