’Premio De Luca’ a Boccardi e Di Paola Siena Bodin | Avremo soddisfazioni

Il Premio De Luca a Boccardi e Di Paola a Siena celebra le eccellenze della Robur con una serata ricca di emozioni al ristorante ‘Da Michele’, tra musica tradizionale e ricordi affettuosi. Quest’anno, l’evento, giunto alla 16ª edizione, riconosce il contributo di figure importanti come Paolo De Luca, simbolo di successo e passione per la squadra bianconera.

Una bella serata, al ristorante ‘Da Michele’ scivolata sulle note di cori e stornelli senesi, tra il ricordo di chi non c’è più e la speranza che il futuro riservi alla Robur tante soddisfazioni. Di soddisfazioni, Paolo De Luca, alla Siena bianconera, tante ne ha regalate e il premio istituito dal Club Enrico Chiesa, giunto alla 16ª edizione, porta proprio il suo nome. A ricevere quest’anno il Roburrino, iconica statuetta in ceramica realizzata dal maestro Neri, sono stati Filippo Boccardi, come miglior giocatore della stagione 20242025, Gabriele Di Paola, come miglior giovane, e Nermin Hodza, storico magazziniere che, dopo 26 anni in bianconero, senza soluzione di continuità, si è meritato il riconoscimento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net