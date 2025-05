Premierato forse in Aula a luglio Opposizioni | è spartizione

A luglio in Aula potrebbe finalmente approdare il dibattito sul premierato, una delle riforme più attese e dibattute, mentre le opposizioni denunciano una spartizione politica. La maggioranza promette un’accelerazione, ma il significato reale degli interventi rimane ancora da confermare.

Roma, 29 mag. (askanews) – L’accelerazione c’è, almeno a parole. La maggioranza mette agli atti della conferenza dei capigruppo della Camera l’intenzione di portare in Aula a luglio due riforme costituzionali: la separazione delle carriere cara a Forza Italia (ora all’esame del Senato con annesso ‘canguro’) e il premierato, baluardo di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni. Le opposizioni protestano, e parlano apertamente di spartizione tra i partiti del centrodestra. “Noi – spiega la presidente dei deputati dem, Chiara Braga – crediamo sia una forzatura e non siamo disponibili ad accettare un’altra compressione dei tempi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il governo vuole in Aula a luglio premierato e separazione delle carriere. L’ira delle opposizioni: “Forzatura” - A luglio, il governo intende presentare in Parlamento un pacchetto di riforme storiche, tra cui il premierato e la separazione delle carriere dei magistrati, suscitando viva reazione nelle opposizioni. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Premierato Forse Aula Luglio Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Premierato (forse) in Aula a luglio. Opposizioni: è spartizione - Roma, 29 mag. (askanews) – L’accelerazione c’è, almeno a parole. La maggioranza mette agli atti della conferenza dei capigruppo della Camera l’intenzione di portare in Aula a luglio due riforme costit ... 🔗Riporta askanews.it

Giustizia e premierato, le due riforme in contemporanea in Aula a luglio: l’ira delle opposizioni - Separazione delle carriere e premierato, le due riforme in contemporanea in Aula a luglio: l'ira delle opposizioni. 🔗Secondo msn.com

Verso giustizia-premierato in Aula a luglio, ira opposizioni - (ANSA) - ROMA, 29 MAG - La maggioranza ha avanzato in capogruppo l'ipotesi di inserire nel calendario di luglio della Camera due riforme costituzionali: la separazione delle carriere e il premierato. 🔗corrieredellosport.it scrive