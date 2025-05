Premiazione del concorso Delfino Giovani gli organizzatori | Un grande successo

La premiazione della terza edizione del concorso “Il Delfino Giovani” si è conclusa con grande successo sul lungomare di Tirrenia, confermando l’entusiasmo delle giovani promesse della letteratura. Organizzato dalla Pro Loco Litorale Pisano, l’evento ha coinvolto studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Pisa, celebrando i talenti emergenti della regione.

Si è conclusa lo scorso mercoledì, sul lungomare di Tirrenia, la terza edizione del premio letterario “Il Delfino Giovani”, il contest organizzato dalla Pro Loco litorale pisano e riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado degli Istituti comprensivi del Comune di Pisa. L’evento culmine del concorso si è tenuto presso il Grand Hotel Golf di Tirrenia, alla presenza di tutti i premiati, i rispettivi genitori, gli insegnanti e la giuria. Assieme a loro, affermano gli organizzatori, anche “un folto pubblico di curiosi” che ha preso parte alla cerimonia. Il premio, giunto al terzo anno di vita grazie al contributo di Confcommercio, Associazione "50+", Cosmopolitan Hotels Group, Valentina Chelossi - Consulente Finanziario FIDEURAM, Golf Club Tirrenia e Automobil Club, è stato assegnato dopo una “laboriosa scelta dei testi da premiare, sia per le numerose sezioni in gara che per l’alto livello degli elaborati”. 🔗 Leggi su Lanazione.it