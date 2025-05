Preghiera della sera 29 Maggio 2025 | Sostienimi Signore in questa notte

Scopri la preghiera della sera del 29 maggio 2025: un momento di riflessione e gratitudine per concludere la giornata con fiducia in Dio. Recitare questa preghiera ti aiuterà a affidare le tue preoccupazioni e a ricevere il sostegno spirituale di cui hai bisogno per affrontare la notte.

“Sostienimi Signore in questa notte”. È la preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 29 Maggio 2025: “Sostienimi Signore in questa notte”

Preghiera del mattino del 14 Maggio 2025: “Guardami Signore” - Oggi, 14 maggio 2025, in questo Mercoledì dedicato a San Giuseppe, alziamo il nostro cuore in preghiera. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Sera 29 Maggio Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Mense Maio” il 29 maggio incontro su devozione mariana e preghiera per la pace; La preghiera del Papa alla Salus Populi Romani: conforta chi è senza tetto né difese; Le ordinazioni sacerdotali per la diocesi con Papa Leone; Dibattiti, musica e preghiera. Cl apre alla città con ’Event-One’: 3 giorni nel nome di don Ricci. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Oggi 29 maggio è San Paolo VI: il Papa che portò a termine il Concilio Vaticano II - Pontefice in un'epoca di grandi trasformazioni, San Paolo VI concluse il Concilio Vaticano II e affrontò grandi sfide per la Chiesa. 🔗Si legge su lalucedimaria.it

Preghiera della sera 25 Maggio 2025: “Risana la mia anima” - Amen. Preghiera serale del 25 Maggio 2025 O Signore ascolta il nostro canto mentre cala la sera. Dona alle nostre stanche membra un riposo gioioso. Risana il nostro animo dalle sue tante ferite. Se le ... 🔗Secondo lalucedimaria.it

In preghiera per la pace a Como, giovedì 29 Maggio nella Basilica di Sant’Abbondio con il vescovo Cantoni - Giovedì 29 Maggio, alle ore 20.45, nella basilica di sant’Abbondio a Como, si svolgerà una Veglia di preghiera per la pace, ... 🔗valtellinanews.it scrive