Preghiera del mattino del 29 Maggio 2025 | Guidami con la Tua chiamata

Inizia la tua giornata con questa preghiera del mattino del 29 maggio 2025, un momento di profonda devozione e riflessione in questo giovedì dedicato al Santissimo Sacramento. Ritrova pace e guida spirituale recitando le parole di sant'Ignazio di Loyola, affidando a Gesù Cristo il percorso della tua giornata.

Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 29 Maggio 2025: “Guidami con la Tua chiamata”

