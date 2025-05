Predator | Killer of Killers un video svela uno sguardo più da vicino al mostro del nuovo film d' animazione

Scopri il nuovo trailer di *Predator: Killer of Killers*, il primo film d'animazione del celebre franchise, che ci offre un'intensa occhiata al temibile mostro extraterrestre. Diretto da Dan Trachtenberg e Josh Wassung, questo film sci-fi porta la saga di Predator in una nuova dimensione fuori dal digitale.

Con il nuovo trailer di Predator: Killer of Killers, primo film d'animazione del longevo franchise di Predator, vengono svelati diversi dettagli sul mostro extraterrestre. Hulu ha diffuso un nuovo trailer di Predator: Killer of Killers, primo film animato della saga sci-fi iniziata nel 1987. Diretto da Dan Trachtenberg e Josh Wassung, il film segue tre letali guerrieri di epoche diverse, destinati a scontrarsi con un'unica, inarrestabile minaccia: il predatore definitivo. Con l'ultimo trailer, si scoprono nuovi dettagli su questo mostro implacabile. Predator: Killer of Killers, tre epoche, un solo incubo Il leggendario cacciatore alieno torna in grande stile - e per la prima volta con linee animate - in Predator: Killer of Killers, atteso su Hulu dal 6 giugno.

Predator: Killer of Killers | Il trailer del nuovo film d'animazione - È online il trailer di "Predator: Killer of Killers", il nuovo film d'animazione di 20th Century Studios.

