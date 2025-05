Prato rinnovi e conferme Mariotti e Virdis al lavoro

Il Prato si prepara alla stagione 2025/26 con rinnovi e conferme chiave, grazie anche all'impegno di Mariotti e Virdis al lavoro. Dopo l'incontro a Roma tra i vertici societari, si delineano le strategie per il settore giovanile e la prima squadra, puntando a un futuro solido e ambizioso.

Dopo l'incontro andato in scena lunedì a Roma fra il presidente Stefano Commini, il segretario generale Alessio Bacherini, il responsabile del settore giovanile Pierpaolo Biagi e il responsabile della scuola calcio Andrea Maretto, comincia a prendere forma il Prato edizione 202526. Sia al livello di vivaio che di Prima Squadra, la macchina si sta muovendo. La prossima settimana dovrebbe essere quella buona per gli annunci della permanenza del tecnico Marco Mariotti e del direttore sportivo Francesco Virdis, a cui è stato affidato il progetto tecnico e ovviamente il compito di allestire una rosa all'altezza, a cominciare dalle riconferme di alcuni dei calciatori che hanno indossato al casacca biancazzurra nella scorsa annata.

