Prato inaugurato il nuovo parco giochi in via Turchia

Prato inaugura il nuovo parco giochi in via Turchia, un ambiente pensato per favorire il divertimento, l'inclusione e la sostenibilità per bambini di tutte le età. Questo spazio innovativo nel cuore di San Giusto promette di diventare un punto di ritrovo per famiglie desiderose di trascorrere momenti di gioia all'aperto.

Prato, 29 maggio 2025 - E' stato inaugurato questa mattina il nuovo parco giochi di via Turchia, nel cuore di San Giusto. Uno spazio tutto nuovo dove gioco, inclusione e sostenibilità si incontrano per regalare momenti di gioia a grandi e piccini. La cerimonia si è svolta proprio all’interno del parco, con la presenza dell’assessore alla Transizione Ecologica, Marco Biagioni, e dell’assessora alla Mobilità, Cristina Sanzò. Dopo il taglio del nastro, il parco è stato benedetto dal parroco della Parrocchia di San Giusto della Diocesi di Prato don Helmut Szeliga. “Siamo davvero felici di restituire al quartiere di San Giusto un nuovo spazio bello, inclusivo ed ecosostenibile, pensato per i bambini ma capace di accogliere tutta la comunità – afferma l’assessore Biagioni -. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, inaugurato il nuovo parco giochi in via Turchia

