Povero Carlo Magno! Alla von der Leyen il premio in memoria del padre dell’Europa

Povero Carlo Magno, questa non la meritavi. Nella giornata odierna la città di Aquisgrana, la città che fu residenza preferita del creatore dell’impero carolingio e dell’idea moderna di Europa, ha consegnato il Premio Carlo Magno nientemeno che a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea e ex ministro della Difesa della Germania di cui la città fa parte. Un premio per l’Europa unita nel nome di Carlo Magno. Nel 1949 la città di Aquisgrana istituì la fondazione per il Premio Carlo Magno per sostenere gli sforzi a favore della riappacificazione europea e partire dal nobile intento di valorizzare la lezione della storia europea di ieri per costruire quella di domani, un’Europa unita, capace di mettersi alle spalle le disgrazie delle due guerre mondiali e trovare una rinnovata unità. 🔗 Leggi su It.insideover.com