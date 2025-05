Potere al popolo Fanpage | Il presunto infiltrato è un agente antiterrorismo Il capogruppo di Avs | Inquietante

Potere al Popolo fa emergere inquietanti sospetti riguardo a un presunto infiltrato tra i loro attivisti: secondo Fanpage.it, si tratterebbe di un giovane agente dell'antiterrorismo di appena 21 anni. La denuncia, avanzata dal portavoce Giuliano Granato, solleva dubbi sulla presenza di un agente sotto copertura tra i rappresentanti della sinistra radicale extraparlamentare.

Appartiene all’ Antiterrorismo l’ agente di polizia presunto infiltrato tra gli attivisti di Potere al popolo, formazione della sinistra radicale extraparlamentare. Lo scrive Fanpage.it, il giornale online che ha pubblicato la denuncia di Giuliano Granato, portavoce del partito, secondo cui il poliziotto – un giovane di 21 anni – ha partecipato per dieci mesi a riunioni ed eventi presentandosi come studente fuori sede con l’obiettivo di spiare le attività del gruppo, prima di venire scoperto (tramite ricerche incrociate in rete) e andarsene. Secondo i documenti consultati da Fanpage, dopo aver frequentato il corso di formazione per agenti della polizia di stato, nel dicembre del 2023 il giovane è stato assegnato alla Questura di Milano, da cui poi è trasferito alla Direzione centrale Polizia di prevenzione, la “polizia politica” del ministero dell’Interno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Potere al popolo, Fanpage: “Il presunto infiltrato è un agente antiterrorismo”. Il capogruppo di Avs: “Inquietante”

