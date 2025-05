Poste Italiane | nei cinque uffici postali con sportello filatelico della Ciociaria omaggio alla festa della Repubblica con una cartolina dedicata

Celebra la Festa della Repubblica con Poste Italiane nei cinque uffici postali con sportello filatelico della Ciociaria, offrendo una speciale cartolina dedicata. Un'occasione unica per collezionisti e appassionati di ricordare questa giornata importante, valorizzando il valore della scrittura e la tradizione filatelica.

Poste Italiane festeggia la Festa della Repubblica, in calendario domenica 2 giugno, con una colorata cartolina filatelica: un'occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale e un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo.

Poste Italiane, 42 nuove assunzioni: a giugno partirĂ la "rete corrieri" - A giugno, Poste Italiane avvierĂ la rete corrieri con 42 nuove assunzioni, secondo un accordo siglato a luglio da tutti i sindacati.

