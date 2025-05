Poste Italiane | Impariamo il risparmio Studenti a lezione di futuro responsabile

Scopri come Poste Italiane sostiene gli studenti nel loro percorso di educazione al risparmio, insegnando loro a pianificare un futuro responsabile. Attraverso attivitĂ coinvolgenti e ispiratrici, i giovani imparano l'importanza di gestire correttamente le proprie risorse per realizzare i propri sogni.

C’è chi sogna di fare un viaggio in Giappone e chi, appassionato di musica, vorrebbe avere una sala prove tutta per lui. Qualcuno, come Eleonora e Jessica, con i soldi risparmiati ha comprato una maglia per giocare a pallavolo e un pallone da calcio. Sono gli alunni della classe quinta C della scuola primaria Giovanni Pascoli di Arese che hanno partecipato al progetto " Risparmio che fa scuola " di Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti. Obiettivo: formare le nuove generazioni alla cittadinanza economica attraverso la promozione della cultura del risparmio, sia dal punto di vista strettamente finanziario, sia come salvaguardia dell’ambiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it