Poste italiane ha sottoscritto un nuovo accordo con l’Arma dei Carabinieri

Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri hanno firmato un nuovo accordo per rafforzare la collaborazione avviata nel 2001, puntando a offrire servizi sempre più efficaci e vicino ai bisogni dei cittadini. QuestaPartnership mira a consolidare il ruolo di ambasciatori di sicurezza e solidarietà sul territorio italiano.

Poste italiane e l' Arma dei Carabinieri hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con l'obiettivo di rafforzare e proseguire la loro proficua collaborazione, avviata nel 2001, al fine di assicurare un servizio sempre più efficace e solidale a favore della collettività, in linea con i comuni obiettivi di prossimità al cittadino e di elevata affidabilità dei servizi offerti. L'accordo è stato siglato il 28 maggio 2025 dal comandante generale, Salvatore Luongo e dal direttore generale di Poste Giuseppe Lasco. Cosa prevede l'accordo tra Poste italiane e l'Arma dei Carabinieri. Il protocollo prevede una stretta cooperazione nelle seguenti aree: controllo dei cantieri edili attivati presso le sedi di Poste, con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di collocamento di manodopera, previdenza e sicurezza dei luoghi di lavoro;

Poste Italiane, 42 nuove assunzioni: a giugno partirà la “rete corrieri” - A giugno, Poste Italiane avvierà la rete corrieri con 42 nuove assunzioni, secondo un accordo siglato a luglio da tutti i sindacati. 🔗continua a leggere

