Poste italiane e polizia di Stato insieme contro le frodi online

Poste Italiane e la Polizia di Stato uniscono le forze per sensibilizzare i cittadini di Rimini sulla prevenzione delle frodi online, attraverso incontri informativi presso l’ufficio postale di corso Augusto 8. Un’occasione per conoscere i rischi di phishing, smishing e vishing e imparare le migliori pratiche per proteggere i propri dati e credenziali in rete.

Poste Italiane e Polizia di Stato ieri e oggi incontrano i cittadini di Rimini presso l’ufficio postale di corso Augusto 8 per sensibilizzare sulla prevenzione delle frodi online. L’iniziativa mira a informare sui rischi di phishing, smishing, vishing e tecniche di ingegneria sociale, promuovendo buone pratiche come la custodia sicura di credenziali e codici. Un’occasione per dialogare direttamente con esperti e rafforzare la cultura della sicurezza digitale, in risposta al crescente numero di truffe informatiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Poste italiane e polizia di Stato insieme contro le frodi online

Poste Italiane, 42 nuove assunzioni: a giugno partirà la "rete corrieri" - A giugno, Poste Italiane avvierà la rete corrieri con 42 nuove assunzioni, secondo un accordo siglato a luglio da tutti i sindacati.

