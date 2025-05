Poste Italiane celebra la Festa della Repubblica con una cartolina speciale

Celebra la Festa della Repubblica con Poste Italiane e la sua speciale cartolina filatelica "2 giugno, festa che unisce", un omaggio colorato e originale per ricordare questa giornata importante. Perfetta per collezionisti e appassionati, è un modo unico per custodire nel tempo un momento di grande valore civico e di unità nazionale.

Poste Italiane celebra la Festa della Repubblica, in calendario lunedì 2 giugno, con la colorata cartolina filatelica "2 giugno, festa che unisce". Un'occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale e custodire nel tempo un ricordo della.

Poste Italiane, annullo filatelico speciale per la festa dei Ceri di Gubbio - In occasione della tradizionale Festa dei Ceri, Poste Italiane attiverĂ un servizio filatelico speciale, offrendo un bollo commemorativo con la dicitura "Festa dei Ceri", richiesto dall'Associazione Maggio Eugubino.

