Poste Italiane annuncia una cartolina filatelica per la Festa della Repubblica

Poste Italiane celebra la Festa della Repubblica con una suggestiva cartolina filatelica intitolata “2 giugno, festa che unisce”, perfetta per i collezionisti e per chi desidera conservare un ricordo speciale di questa ricorrenza. Scopri come questa originale tradizione può valorizzare il tuo modo di festeggiare e ricordare il 2 giugno.

Anche Poste Italiane festeggia la Festa della Repubblica, in calendario lunedì 2 giugno, con la colorata cartolina filatelica "2 giugno, festa che unisce": un'occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale e custodire nel tempo un ricordo della.

Poste Italiane, annullo filatelico speciale per la festa dei Ceri di Gubbio - In occasione della tradizionale Festa dei Ceri, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico speciale, offrendo un bollo commemorativo con la dicitura “Festa dei Ceri”, richiesto dall’Associazione Maggio Eugubino. 🔗continua a leggere

