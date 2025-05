Poste Italiane | al via l' iniziativa Guida Sicura

Poste Italiane lancia l'iniziativa "Guida Sicura" per promuovere la sicurezza stradale tra i propri dipendenti, con una tappa presso la sede di Salerno in via Paradiso. Questo progetto, realizzato in collaborazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, mira a sviluppare la cultura della prevenzione e della sicurezza sulla strada.

Fa tappa nella sede di via Paradiso di Pastena, 5 a Salerno, Guida Sicura, il progetto rivolto ai dipendenti di Poste Italiane nell’ambito di un protocollo d’intesa firmato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Sviluppare la cultura della prevenzione degli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Poste Italiane: al via l'iniziativa Guida Sicura

Poste Italiane, 42 nuove assunzioni: a giugno partirĂ la “rete corrieri” - A giugno, Poste Italiane avvierĂ la rete corrieri con 42 nuove assunzioni, secondo un accordo siglato a luglio da tutti i sindacati. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Poste Italiane Via Iniziativa Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

A Trento l’iniziativa Guida sicura di Poste Italiane; Basta promesse vane! Salario e diritti in Poste Italiane. Martedì 27 maggio iniziativa Cgil, Uil a Roma su sciopero; Poste Italiane: il progetto Polis arriva a San Lorenzo, Alfano e Felitto; POSTE ITALIANE: RIAPERTO IN VERSIONE POLIS L’UFFICIO POSTALE DI CHIUSAFORTE. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Poste Italiane: al via l'iniziativa Guida Sicura - Fa tappa nella sede di via Paradiso di Pastena, 5 a Salerno, Guida Sicura, il progetto rivolto ai dipendenti di Poste Italiane nell’ambito di un protocollo d’intesa firmato con il Dipartimento della ... 🔗Secondo salernotoday.it

POSTE ITALIANE: ARRIVA A SALERNO L'INIZIATIVA GUIDA SICURA - Avvisi: Fa tappa nella sede di via Paradiso di Pastena, 5 a Salerno, Guida Sicura, il progetto rivolto ai dipendenti di Poste Italiane nell' ... 🔗Lo riporta cilentonotizie.it

Poste Italiane, al via i lavori del progetto Polis a Samo e Antonimina - Poste Italiane comunica che gli uffici postali di Samo ed Antonimina sono interessati da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza e per garanti ... 🔗Scrive reggiotv.it