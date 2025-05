Post Ranieri Gasperini sempre più vicino | la Roma si prepara alla nuova era

Ranerì Gasperini si avvicina sempre di più alla Roma, mentre la società giallorossa si prepara a inaugurare una nuova era post-season. Gli ultimi giorni di maggio saranno decisivi per definire il futuro della squadra, che punta a rinforzarsi con un allenatore esperto per tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Gli ultimi giorni di maggio saranno determinanti per la Roma, reduce dal quinto posto in classifica e la qualificazione in Europa League. Archiviata una stagione ricca di alti e bassi, infatti, i giallorossi dovranno voltare pagina, dando vita ad un futuro radioso con un nuovo allenatore. I Friedkin sarebbero a caccia di un profilo d’esperienza, che gestisca la pressione di una piazza esigente e calda. Dopo un lungo casting, con diversi nomi sondati, i capitolini avrebbero scelto il post Claudio Ranieri, insistendo su un tecnico che vuole dimostrare di essere di alto livello anche in una big. Si tratta, ovviamente, di Gian Piero Gasperini, prossimo all’addio all’Atalanta dopo ben 9 anni di permanenza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Post Ranieri, Gasperini sempre più vicino: la Roma si prepara alla nuova era

Ranieri Marelli, animi accesi nel post partita di Atalanta Roma! L’allenatore sbotta dopo il rigore revocato: «Il contatto non c’è? Ma come fa a dire di no!» – VIDEO - Partita infuocata tra Atalanta e Roma, con gli animi che si scaldano nel post-gara. L’allenatore giallorosso Claudio Ranieri esprime la sua frustrazione per il rigore revocato, sostenendo che il contatto ci fosse. 🔗continua a leggere

