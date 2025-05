Possibile fallimento per Ki Group Holding ex società di Daniela Santanchè

Si profila un possibile fallimento per Kì Group Holding, ex società di Daniela Santanchè, nel contesto di un procedimento giudiziario a Milano. Il giudice ha esaminato l'inammissibilità della richiesta di accesso al concordato, evidenziando una crisi finanziaria che coinvolge anche altre aziende del gruppo bio-food.

Si profila una dichiarazione di fallimento per un'altra delle società del gruppo del bio-food un tempo guidato dalla ministra Daniela Santanchè e dall'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Il giudice di Milano Francesco Pipicelli, davanti al quale stamane si è tenuta l'udienza per discutere "l'inammissibilità della domanda di accesso" al concordato in bianco e l'istanza di apertura della procedura fallimentare di Ki Group Holding spa, si è riservato di decidere. Il pm Marina Gravina, titolare delle indagini con Luigi Luzi, ha insistito per la liquidazione giudiziale mentre i legali della società si sono rimessi alla decisione.

