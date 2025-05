Anche i piccoli paesi come Bussero possono fare la differenza: scoprire come questo tranquillo e sperduto villaggio di provincia può contribuire a cambiare il mondo. In questo articolo, vi guideremo attraverso le iniziative e le idee che dimostrano che anche le comunità più piccole hanno il potere di fare la differenza.

Quando tutto il mondo ha un problema si dice sempre che le grandi potenze dovrebbero fare qualcosa, ma possiamo fare qualcosa anche noi? Può un piccolo paesino di provincia cambiare la situazione? Sì, ed è proprio questo che vi faremo scoprire in questo articolo. Ma partiamo dall'inizio: per i molti che non lo sanno Bussero è un piccolo paesino che cerca sempre la via più green e lo fa anche attraverso diverse associazioni. Ad esempio, il GAS di Bussero, un Gruppo di Acquisto Solidale. Far parte di questo gruppo, oltre ad essere un buon inizio per uno stile di vita più sostenibile, è anche un'occasione per conoscere nuove persone e instaurare preziose amicizie, perché ogni occasione è buona per una cena tra amici! Ma il GAS non è l'unica associazione attiva per la sostenibilità di Bussero (e dell'Italia) infatti nel paese, come in quelli vicini, opera il più conosciuto Legambiente, un gruppo di volontari che si adopera per salvare il pianeta.