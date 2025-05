Positivo agli oppiacei 15enne armato di ascia aggredisce i genitori

Un adolescente di 15 anni, positivo agli oppiacei, ha causato un episodio di violenza familiare scatenato da un comportamento aggressivo e imprevedibile. Dopo aver distrutto le finestre di casa e aggredito i genitori, il ragazzo è fuggito scavalcando il muro di recinzione, sollevando preoccupazioni sulla gestione della sua dipendenza e sulla sicurezza familiare.

Il 15enne è una furia, prima prende a pugni le altre finestre riducendole in frantumi, poi aggredisce i genitori per poi scappare scavalcando il muro di recinzione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Positivo agli oppiacei, 15enne armato di ascia aggredisce i genitori

