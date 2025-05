positano sequestrata storica casa del regista franco zeffirelli

Scopri i dettagli sul sequestro della storica casa di Franco Zeffirelli a Positano, un intervento avvenuto oggi da parte delle forze dell'ordine italiane. Un'operazione che sottolinea l'importanza della tutela del patrimonio culturale e delle personalitĂ storiche della nostra Regione.

Tempo di lettura: 2 minuti In data odierna, la Sezione Operativa Navale della Guardia di finanza di Salerno ed il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli, hanno notificato ed eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo, emessa dalla Sezione Riesame del Tribunale di Salerno, relativa alla ipotizzata consumazione di reati urbanistici-edilizi, ambientali e paesaggistici presso il Luxury Hotel “Villa Treville” in Positano (SA), storica casa del noto regista Franco Zeffirelli ed icona dell’ospitalitĂ di lusso, struttura conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Il provvedimento cautelare è scaturito all’esito del gravame proposto dalla Procura della Repubblica di Salerno avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le Indagini Preliminari di Salerno aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo avanzata dalla Procura e fondata sulla ritenuta illegittimitĂ delle opere edilizie in corso di realizzazione presso l’immobile denominato “Villa Maura”, facente parte del piĂą ampio complesso edilizio denominato “Villa Treville”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it