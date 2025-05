Posa della nuova passerella sulle mura Put chiuso nella notte tra venerdì e sabato

Durante la notte tra venerdì e sabato, è stata posata una nuova passerella sulle mura di Treviso, parte integrante dei lavori di recupero e valorizzazione della cinta muraria. Questa passerella pedonale garantirà l’accesso alla penisola del Paradiso, promuovendo un turismo sostenibile e un più facile fruizione di questa storica area.

Nell’ambito degli interventi di recupero e valorizzazione della cinta muraria di Treviso, è prevista la realizzazione di una nuova passerella pedonale che consentirà l’accesso alla penisola del Paradiso, rendendola finalmente visitabile nel pieno rispetto dell’equilibrio ambientale dell’area. Per. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Posa della nuova passerella sulle mura, Put chiuso nella notte tra venerdì e sabato

