Portici 15enne impugna un’ascia e devasta casa | arrestato dopo aver minacciato i genitori

Terribile incidente a Portici, dove un ragazzo di 15 anni ha devastato la casa con un'ascia, minacciando i genitori durante una lite familiare. La situazione è sfociata in un momento di grande paura, con l'intervento delle forze dell'ordine e l'arresto del giovane. Restate aggiornati su questa vicenda drammatica su DayItalianews.

La lite familiare sfocia in violenza: paura a Portici. Momenti di terrore a Portici, in provincia di Napoli, dove una discussione tra un ragazzo di 15 anni e i suoi genitori è degenerata in un violento episodio. Il giovane, armato di ascia, ha distrutto parte dell'abitazione e minacciato i genitori di morte, costringendo il padre a barricarsi in casa. Il test antidroga e l'esplosione di rabbia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti dopo una chiamata al 112, tutto è cominciato quando il padre, sospettando l'uso di sostanze stupefacenti, ha fatto sottoporre il figlio a un test delle urine, risultato positivo agli oppiacei.

