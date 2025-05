Portavoce Esteri pratica discriminatoria USA di revoca visti a studenti cinesi smaschera bugie su cosiddetta liberta’ apertura

La portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha denunciato come la pratica degli Stati Uniti di revocare i visti agli studenti cinesi faccia emergere le contraddizioni tra le promesse di libertà e apertura e le reali politiche restrittive. Questa decisione, secondo Mao, smaschera il vero volto di una politica statunitense che agisce in modo discriminatorio e ingannevole.

La pratica discriminatoria degli Stati Uniti di revocare i visti agli studenti cinesi smaschera le sue bugie sulla cosiddetta "liberta' e apertura", ha dichiarato oggi la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning. Mao ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa, rispondendo a una domanda inerente. La revoca irragionevole dei visti per gli studenti cinesi da parte degli Stati Uniti, con il pretesto dell'ideologia e della sicurezza nazionale, viola gravemente i diritti e gli interessi legittimi degli studenti cinesi e disturba i normali scambi interpersonali tra i due Paesi, ha dichiarato Mao.

