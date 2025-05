Portate fuori questo nazista! | un uomo indossa la maglietta delle SS viene preso a spintoni e cacciato via dal Festival Punk Rock Bowling – IL VIDEO

Durante il Festival Punk Rock Bowling di Las Vegas, un uomo indossando una maglietta con il simbolo delle SS è stato preso a spintoni e allontanato, suscitando scalpore tra i partecipanti. Questo episodio di intolleranza evidenzia l'importanza di rispettare i valori di inclusione e libertà di espressione durante gli eventi musicali.

Durante il Festival Punk Rock Bowling di Las Vegas, negli Stati Uniti, è stato notato un uomo indossare una maglietta con il logo delle SS, fortemente associato all’ideologia nazista. Questo episodio, avvenuto lo scorso 26 maggio, ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i presenti. Gli organizzatori dell’evento hanno condannato fermamente questo gesto e hanno assicurato che non sarà tollerata alcuna manifestazione di odio o discriminazione durante il Festival. Nel video, si può vedere l’uomo essere accompagnato all’uscita da altri presenti, alcuni dei quali lo hanno rimproverato apertamente: “Portate fuori questo nazista!”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Portate fuori questo nazista!”: un uomo indossa la maglietta delle SS, viene preso a spintoni e cacciato via dal Festival Punk Rock Bowling – IL VIDEO

