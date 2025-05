Scopri il nostro portale dedicato alla Laguna di Orbetello, un punto di riferimento per conoscere e proteggere questo meraviglioso ecosistema. Con l'avvio del progetto ‘Salviamo la Laguna’, promuoviamo azioni concrete per la tutela ambientale e la salvaguardia di questo habitat unico.

Un portale web tutto dedicato alla Laguna di Orbetello. Mentre le condizioni delle acque sembrano in fase di miglioramento, grazie prima di tutto all'azione dei battelli e alle condizioni atmosferiche di questo periodo, prende il via un nuovo progetto, che si chiama ' Salviamo la Laguna ' e riguarda una nuova piattaforma per la tutela ambientale. Sabato (31 maggio) alle 11, al Centro Degustazione dei Pescatori, si svolgerà la presentazione ufficiale di questo progetto, il cui proposito è chiaro già dal nome, promosso dall'associazione no profit Laguna Art Factory in collaborazione con Enegan e Save the Planet.