Ponza-Terracina torna la 20 Miglia per l’acquisto di una barca a vela inclusiva

Scopri la rinascita della "20 Miglia", l'evento sportivo solidale che unisce Ponza e Terracina con una traversata in canoa, dedicata all'acquisto di una barca a vela inclusiva. Un'occasione unica per combinare adrenalina, solidarietà e impegno sociale, promuovendo l’accessibilità nel mondo della nautica.

Ponza, Terracina, 29 maggio 2025- Una traversata in canoa lungo la rotta suggestiva Ponza-Terracina per raccogliere fondi per l’acquisto di una barca a vela inclusiva. Torna la “20 Miglia”, un’impresa sportiva di atleti canoisti arrivata alla quarta edizione che quest’anno sarà all’insegna della solidarietà e dell’inclusione. L’evento, “Una barca per Terracina”, è stato presentat o presso il Riviera di Ulisse Sailing Club che ha organizzato l’iniziativa alla presenza dei sindaci dei Comuni di Terracina e Ponza che hanno patrocinato l’iniziativa, Francesco Giannetti e Franco Ambrosino, e dell’Assessore ai Servizi Sociali Sara Norcia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

