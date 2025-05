Ponte sullo Stretto Conftrasporto ammonisce la Cgil | Chiedere lo stop è un atto autolesionista

Paolo Uggè di Conftrasporto critica duramente le richieste di bloccare il Ponte sullo Stretto di Messina, definendole un atto autolesionista e irrazionale. La sua posizione evidenzia l’importanza di perseguire progetti infrastrutturali strategici per lo sviluppo del paese, contrastando l’ideologia ambientalista che si oppone all’opera.

"Rimango senza parole nel leggere che si invochi l’intervento dell’Unione Europea per bloccare l’avvio dei lavori del Ponte sullo Stretto di Messina. È un atto autolesionista, frutto di un’ideologia ambientalista fuori da ogni logica razionale". Così Paolo Uggè, presidente di FAI-Conftrasporto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Ponte sullo Stretto, Conftrasporto ammonisce la Cgil: “Chiedere lo stop è un atto autolesionista”

Decreto Infrastrutture, nuove tariffe dei voli e Ponte sullo Stretto in bozza - La bozza del decreto Infrastrutture 2025 si presenta come un ampio progetto legislativo, composto da sedici articoli che spaziano dalle grandi opere emblematiche, come il Ponte sullo Stretto, a interventi normativi più raffinati riguardanti il Codice degli appalti e le tariffe aeree. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Conftrasporto Ammonisce Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Ponte sullo Stretto, Uggè (FAI) ammonisce la Cgil: “Chiedere lo stop all’UE è un atto autolesionista” - «Rimango senza parole nel leggere che si invochi l’intervento dell’Unione Europea per bloccare l’avvio dei lavori del Ponte sullo Stretto di Messina. È un atto autolesionista, frutto di un’ideologia a ... 🔗Riporta notizie.it

Ponte sullo Stretto, la Cgil scrive all’Ue: “Criticità, bloccate l’avvio dei lavori” - Una lettera alla Commissione Europea per denunciare le “gravi criticità” attorno all’iter di approvazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina e chiedere alla Commissione Europea di bloccar ... 🔗Secondo ilfattoquotidiano.it

Un pilone del Ponte sullo Stretto su una faglia sismica, la conferma nelle carte del ministero che però assicura: “Non è attiva”. L’allarme dei geologi - Ma c’è di più, perché Doglioni entra nel merito delle possibili faglie presenti nello Stretto, come quella chiamata Cannitello dove dovrebbe poggiare il pilone del ponte lato Calabria ... 🔗Secondo repubblica.it