ponte sullo stretto bonelli in aula legge i nomi di famiglie mafiose

Il dibattito sul Ponte sullo Stretto di Messina si infiamma con il Parlamento che legge i nomi di famiglie mafiose legate ai cantieri. In un clima di preoccupazione crescente, emerge la sempre più forte opposizione alle deroghe alle norme antimafia proposte dal Ministro Salvini, sollevando dubbi sulla sicurezza e la legalità dell'opera.

Roma, 29 mag. (askanews) - "Alcuni giorni fa, nel decreto Infrastrutture, il Ministro Salvini ha proposto una deroga alle norme antimafia per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Ci sentiamo più sicuri così? No, io non mi sento più sicuro. Io, devo dire, non mi sento sicuro con Salvini al Governo, questo sì, sono fortemente preoccupato, da questo punto di vista". Lo ha detto il deputato Avs Angelo Bonelli durante la seduta fiume in aula alla Camera sul decreto sicurezza. "Come facciamo a essere sicuri - si è chiesto Bonelli - quando il governo dovrebbe garantire ai cittadini sicurezza per esempio nell'evitare di favorire i mafiosi? Per esempio, io adesso voglio leggervi i nomi di alcune famiglie mafiose - clan 'ndrine che non saranno contente, oggi, che io stia per leggere i loro i nomi in Aula - che hanno rilevato i terreni, hanno acquistato con la compravendita i terreni dove si realizzerà il ponte sullo Stretto di Messina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net