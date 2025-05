Ponte Salvini annuncia cantieri in estate ma il maxi contenzioso si chiude in autunno

Il ponte Salvini non vedrà ancora cantiere aperto questa estate, nonostante le promesse del ministro Matteo Salvini, che dovrà rimandare i lavori a causa di un maxi contenzioso ancora pendente. La risoluzione definitiva dei ricorsi davanti alla Corte d’Appello e al Tribunale, prevista in autunno, determinerà quindi i tempi di avvio dei lavori, con un importante impatto sui programmi di sviluppo infrastrutturale.

Nessun cantiere per il Ponte potrà essere aperto in estate, neanche se arrivasse l'approvazione del Cipess. Il ministro Matteo Salvini dovrà spostare per l'ennesima volta il suo cronoprogramma in quanto sono state rinviate in autunno le udienze innanzi alla Corte d'Appello e al Tribunale delle.

Ponte Stretto, Salvini: con Quirinale interlocuzione diretta - Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, ha confermato durante il Festival dell'Economia di Trento che l'interlocuzione con il Quirinale è "diretta", sminuendo il dibattito mediatico come "botta e risposta giornalistico".

