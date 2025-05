Ponte l' annuncio definitivo di Salvini | Tra poche settimane progetto approvato e cantiere al lavoro

Matteo Salvini annuncia l'imminente avvio dei primi cantieri per il Ponte sullo Stretto, con il progetto definitivamente approvato e i lavori previsti entro l'estate. Un passo decisa verso la realizzazione di questa infrastruttura strategica, che includerĂ bonifiche, indagini geotermiche ed espropri. Resta aggiornato sulle ultime novitĂ di un'opera che cambierĂ il panorama del Sud Italia.

Salvini conferma l'avvio dei primi cantieri del Ponte sullo Stretto entro l'estate. "Conto di rivederci qui tra poche settimane - ha detto poco fa a Reggio Calabria incontrando i giornalisti - L'obiettivo è partire con i lavori, che significa bonifiche, indafgni geotermiche, espropri con. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Ponte, l'annuncio definitivo di Salvini: "Tra poche settimane progetto approvato e cantiere al lavoro"

Ponte Stretto, Salvini: con Quirinale interlocuzione diretta - Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, ha confermato durante il Festival dell’Economia di Trento che l’interlocuzione con il Quirinale è “diretta”, sminuendo il dibattito mediatico come “botta e risposta giornalistico”. 🔗continua a leggere

