Ponte di Bressana chiude per lavori Impiegati comunali a casa in smart

Il ponte di Bressana sarà temporaneamente chiuso per lavori di manutenzione straordinaria, creando possibili disagi ai residenti dell’Oltrepò. Per supportare i dipendenti comunali durante questo periodo, Palazzo Mezzabarba potenzierà il ricorso allo smartworking, facilitando il lavoro da casa e garantendo continuità alle attività amministrative.

Smartworking per venire incontro alle difficoltà che i dipendenti del Comune incontreranno dal momento in cui partiranno i lavori di manutenzione straordinaria sul ponte di Bressana. Palazzo Mezzabarba è pronto a potenziare il ricorso al lavoro agile per agevolare coloro che abitano in Oltrepò e che, dal prossimo mese, dovranno affrontare sensi unici alternati e chiusure. L'infrastruttura che sovrasta il Po è sia stradale sia ferroviaria e sarà interessata da lavori che si protrarranno per circa un anno. L'intervento, ritenuto necessario per motivi di sicurezza, avrà un impatto rilevante sui flussi di mobilità, sia su rotaia che su gomma.

