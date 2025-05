Ponte del 2 giugno lungo weekend di vacanze e traffico

Col 2 giugno che cade di lunedì, il lungo weekend si preannuncia ideale per scampagnate e vacanze, con bel tempo e temperature estive. Tuttavia, sono attesi grandi flussi di automobilisti verso destinazioni turistiche e città d’arte, provocando un notevole aumento del traffico su strade e autostrade.

Si prevedono giorni di bel tempo e caldo nel lungo fine settimana della festa della Repubblica. Quest'anno il 2 giugno cade di lunedì. Tanti saranno gli spostamenti verso mete turistiche e città d’arte e quindi tante le auto su strade e autostrade. Si stima che gli italiani che si metteranno in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Ponte del 2 giugno, lungo weekend di vacanze e traffico

Ponte 2 Giugno, chiusura notturna prorogata fino al 23 maggio - A Fiumicino, i lavori di impermeabilizzazione delle torri del Ponte 2 Giugno, inizialmente programmati dal 12 al 20 maggio 2025, subiranno una proroga della chiusura notturna fino al 23 maggio. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Ponte 2 Giugno Lungo Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ponte del 2 giugno in fuga, le migliori gite fuori porta da fare in Italia per dimenticare la città; Ponte del 2 giugno con i bambini: dove andare e cosa fare; Arriva il lungo ponte del 2 giugno: giorni e orari da bollino rosso per le strade e autostrade; Cosa fare a Palermo nel weekend lungo del 2 giugno: tango, pranzi con vista e musical. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ponte del 2 giugno: le 7 mete italiane di cui nessuno parla (dove potete ancora prenotare senza finire in trappole per turisti) - Idee originali e poco affollate per il ponte del 2 giugno: ecco dove andare in Italia se volete partire last minute ma senza finire in trappole turistiche. 🔗Da alfemminile.com

Gruppo Fs, sette milioni di persone in viaggio durante il ponte del 2 giugno: aumentano Frecciarossa e corse notturne - Sono sette milioni le persone che hanno scelto e sceglieranno il treno per viaggiare durante il ponte del 2 giugno. Il Gruppo FS, attraverso le società controllate Trenitalia e ... 🔗Scrive msn.com

Gruppo Fs, sette milioni di persone in viaggio nel ponte del 2 giugno - Sono sette milioni le persone che hanno scelto e sceglieranno il treno per viaggiare durante il ponte del 2 giugno. Il Gruppo FS, attraverso le società controllate Trenitalia e ... 🔗Da msn.com