Ponte del 2 Giugno l' esperto Ferrara di 3bmeteo it e le previsioni per l' Umbria Con l' arrivo dell' anticiclone boom delle temperature

Scopri le previsioni di 3bmeteo.it con l'esperto Edoardo Ferrara sull'andamento del ponte del 2 giugno in Umbria, segnato dall'arrivo di un potente anticiclone. Con l'alta pressione in rapido consolidamento, si preannuncia un vero e proprio boom di temperature e un'anticipata estate sulla Penisola.

Da giovedì mattina, con l'ultima perturbazione di passaggio lungo il versante adriatico fino al Sud peninsulare, – ha spiegato il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che prosegue – "rimonterà presto l'alta pressione, che porterà di fatto l'estate sulla nostra Penisola con tempo in.

