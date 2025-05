Ponte del 2 giugno | 7 milioni di viaggiatori all' orizzonte Busitalia Campania potenzia l’offerta a Salerno

Durante il ponte del 2 giugno, oltre 7 milioni di viaggiatori sceglieranno il treno, grazie all’offerta potenziata di Busitalia Campania, che garantisce spostamenti sostenibili e confortevoli. Il Gruppo FS, con Trenitalia e Busitalia, si impegna a offrire opzioni di viaggio sempre più convenienti e sicure per questa occasione di festa.

Ben sette milioni le persone che hanno scelto e sceglieranno il treno per viaggiare durante il ponte del 2 giugno. Il Gruppo FS, attraverso le società controllate Trenitalia e Busitalia, garantisce un'offerta variegata e all'insegna della sostenibilità. A trainare le prenotazioni dal 30 maggio al.

