Scopri in esclusiva le previsioni di Mattia Gussoni di IlMeteo.it sul meteo del Ponte del 2 giugno, un weekend che segna l'inizio ufficiale dell'estate in Italia. Analizziamo insieme l'andamento delle condizioni climatiche per aiutarti a pianificare al meglio le tue vacanze e le fughe di fine settimana.

Mattia Gussoni de IlMeteo.it in esclusiva ai nostri microfoni per fare un punto della situazione anche in vista del Ponte del 2 giugno L’estate si avvicina e il prossimo weekend è quello del Ponte del 2 giugno. Migliaia di italiani lasceranno le proprie città per qualche giorno di vacanza e l’incognita per molti è quella del tempo visto che veniamo da settimane caratterizzate dalla pioggia. (Ansa) – cityrumors.it Ai nostri microfoni è intervenuto in esclusiva Mattia Gussoni, meteorologo de IlMeteo.it, per fare il punto della situazione su cosa ci aspetterà nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Ponte 2 giugno, il meteorologo in esclusiva: “Arriva l’estate”

