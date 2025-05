Poliziotto investe una donna con la volante morta dopo alcune ore in ospedale

Tragedia a Roma: un'auto di servizio ha investito un'anziana di 86 anni, che purtroppo è deceduta dopo alcune ore in ospedale. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire l'accaduto. Scopri i dettagli di questa drammatica vicenda.

Tragedia a Roma, dove un poliziotto ha travolto un'86enne con l'auto di servizio. La donna è morta in ospedale. Le indagini sono in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Poliziotto investe una donna con la volante, morta dopo alcune ore in ospedale

Poliziotto investe una donna con la volante, morta dopo alcune ore in ospedale - Un poliziotto ha investito una donna con l'auto di servizio. La vittima, una'ottantaseienne, è morta dopo alcune ore in ospedale. Il sinistro è avvenuto all’incrocio fra via Nola e piazza Santa Croce ... 🔗Scrive fanpage.it

