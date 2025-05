Poliziotti razzisti il no dell’opposizione alla discussione bipartisan proposta da FdI Bignami | Andiamo avanti

Le accuse di razzismo alla polizia italiana, evidenziate nell'ultimo rapporto della Commissione contro Intolleranza e Razzismo del Consiglio d’Europa, continuano a far discutere. Mentre il governo propone un dibattito bipartisan, l’opposizione, tra cui i poliziotti, si oppone fermamente, alimentando il confronto sulla tutela dei diritti e la lotta contro le discriminazioni.

Le accuse di razzismo alla polizia italiana contenute nell’ultimo rapporto annuale della Commissione contro Intolleranza e Razzismo del Consiglio d’Europa, nascoste dietro la raccomandazione all’Italia e al governo di avviare un studio sulla profilazione razziale, restano al centro del dibattito politico. E ancora una volta le sinistre si sottraggono alla difesa delle forze dell’ordine in nome di un pacifismo astratto e anti-italiano. Dopo la dura reazione della premier Meloni nei confronti di Bruxelles a difesa delle donne e degli uomini in divisa, a Montecitorio Fratelli d’Italia ha promosso una mozione su un testo bipartisan da calendarizzare in Aula. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Poliziotti razzisti, il no dell’opposizione alla discussione bipartisan proposta da FdI, Bignami: “Andiamo avanti”

Strasburgo accusa l’Italia: “Razzismo tra i poliziotti”. Ira di Meloni: “Vergognoso” - Le recenti raccomandazioni di ECRI sull'Italia, riguardanti il presunto razzismo tra le forze di polizia, stanno sollevando forti polemiche e reazioni politiche, tra cui l'ira di Meloni e le accuse di intolleranza. 🔗continua a leggere

