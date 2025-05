Politica e diplomazia intervengano per risolvere lo stallo in Kosovo

La risoluzione dello stallo in Kosovo richiede un intervento deciso di politica e diplomazia internazionale per favorire la stabilità e la pace nella regione. Nonostante le tensioni rimangano, il sostegno della comunità globale, come la fiducia nelle operazioni di KFOR, è fondamentale per costruire un futuro di pace duratura nei Balcani.

PRISTINA (KOSOVO) - Il 97% degli abitanti del Kosovo ha fiducia nella sicurezza garantita da KFOR e anche se permangono tensioni il piccolo Paese balcanico – vittima di una feroce guerra nel 1999 scatenata dall'aggressione serba che ha poi portato all'intervento della Nato e all'autodichiarazione.

“La diplomazia come risoluzione dei conflitti”