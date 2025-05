polisportiva forza vigne celebra 60 anni con vittoria alla coppa delle coppe

La polisportiva Forza Vigne celebra con orgoglio i suoi 60 anni di attività, impreziositi dalla recente vittoria alla Coppa delle Coppe del Centro Sportivo, ottenuta battendo Cella 3-1 all'Orogel Stadium Dino Manuzzi. Un traguardo storico che sottolinea il senso di comunità e passione che accompagnano questa realtà sportiva da sei decenni.

La polisportiva Forza Vigne a settembre festeggerà il suo sessantesimo anno di attività: come ciliegina sulla torta dell’importante anniversario, lo scorso fine settimana è arrivata la vittoria della Coppa delle Coppe del Centro Sportivo, trofeo conquistato sul campo dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi grazie alla vittoria per 3-1 contro Cella. "Nel 1965 – ricorda il presidente Stefano Battistini, da 30 anni al timone della società – un gruppo di amici guidati da Giovanni Oreste Pieri decise di mettersi al servizio di quei bambini e ragazzi (io ero uno di quelli) che orbitavano nell’area della parrocchia di San Pio X per organizzare attività ricreative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it