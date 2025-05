policlinico palermo furnari ridurre liste d attesa obiettivo etico

Il Policlinico Palermo Furnari si impegna a ridurre le liste d'attesa, favorendo un intervento etico e conforme alle esigenze dei pazienti. Con una leadership attenta e innovativa, l'ospedale punta a migliorare la qualità dei servizi e la soddisfazione di personale e utenti, garantendo un'assistenza più efficiente e umana.

PALERMO (ITALPRESS) – Soddisfazione del personale interno, degli utenti e assessorato e Università sono i principali cardini su cui si muove Maria Grazia Furnari, direttrice generale del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo che, in un’intervista all’Agenzia Italpress, a distanza di un anno dal suo insediamento, traccia un primo bilancio del lavoro svolto. Per quanto riguarda il problema delle liste d’attesa, obiettivo dato dal governo, “noi abbiamo lavorato e risposto all’indicazione dell’assessorato che ci diceva di abbattere le liste d’attesa dell’80% per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali e del 70% per le chirurgiche. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it