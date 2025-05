Poesia nella città | sei appuntamenti tra teatri biblioteche e parchi fiorentini

Scopri "Poesia nella città", un viaggio tra teatri, biblioteche e parchi fiorentini dal 29 maggio 2025, in cui luci, parole e suoni si uniscono per promuovere dialogo, cura e inclusione. In sei appuntamenti unici, città e cittadini si trasformano in protagonisti di performance, letture e dj set, creando spazi di incontro e bellezza sotto il cielo di Firenze.

Firenze, 29 maggio 2025 - Sottili strali di luc e. Raggi di parole, suoni, movimenti che illuminano il bisogno concreto di dialogo, cura e inclusione lungo itinerari scanditi da spettacoli, letture, performance e dj set. Biblioteche e parchi, teatri e spazi performativi diventano luoghi dell'anima e dell'incontro attraverso lo scambio costante con la comunità costruito nel corso di dieci anni da Versiliadanza, la realtà diretta da Angela Torriani Evangelisti che promuove la ricerca, la diffusione e la produzione dell'arte coreutica. L'undicesima edizione di "Poesia nella città" si apre al Teatro Cantiere Florida domenica 1 giugno con l'evento speciale "Oltre la memoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Poesia nella città": sei appuntamenti tra teatri, biblioteche e parchi fiorentini

