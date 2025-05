POC Orientamento | alcuni suggerimenti per gli interventi da adottare nelle classi terze quarte e quinte delle secondarie di II grado

Scopri i suggerimenti più efficaci per gli interventi di orientamento nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori, in vista della proroga dei termini stabilita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con l’avviso prot. n. 76040 del 16 maggio 2025. Un’occasione importante per proporre candidature sulla piattaforma POC “Per La Scuola” 2014-20 e supportare gli studenti nel loro percorso di orientamento.

Con avviso prot. n. 76040 del 16 maggio 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha prorogato i termini per consentire alle scuole di proporre le loro candidature sulla piattaforma POC “Per La Scuola” 2014-20 nell’ambito dell’orientamento dedicato agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle secondarie di II grado. C’è tempo fino al 6 giugno, rispetto al termine fissato il 22 maggio dal precedente avviso pubblico prot. n. 64310 del 23 aprile 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Prorogato il POC Orientamento II ciclo, come richiesto dall’ANP; Percorsi di orientamento triennio superiori: proroga candidature alle 15 del 6 giugno. AVVISO. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Progetto orientamento scuola secondaria di primo grado, come strutturarlo? I suggerimenti per i docenti - Tra queste, l’allegato B fornisce indicazioni al personale scolastico per l’attuazione delle Linee guida per l’orientamento di cui al D.M. 22 dicembre 2022 n. 328. Tra le indicazioni fornite ... 🔗Scrive tecnicadellascuola.it

I suggerimenti di un esperto dell'orientamento scolastico per prendere la decisione giusta, qui e ora, su misura per il ragazzo o la ragazza protagonista - E qui ci offre alcuni consigli per fare la scelta giusta, qui e ora, su misura per il ragazzo o la ragazza protagonista. Ma anche suggerimenti per non farsi prendere dal panico né dai ... 🔗Lo riporta msn.com

Orientamento scuola secondaria di primo grado, quali suggerimenti per i docenti? Il percorso pratico su tutte le ultime novità - Tra queste, l’allegato B fornisce indicazioni al personale scolastico per l’attuazione delle Linee guida per l’orientamento di cui al D.M. 22 dicembre 2022 n. 328. Tra le indicazioni fornite ... 🔗Scrive tecnicadellascuola.it