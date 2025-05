Pnrr Olimpiadi e cantieri di Lombardia nel mirino di mafia e ‘ndrangheta

Lombardia, cuore economico e logistico d’Italia, si trova sotto i riflettori per i grandi investimenti del PNRR e i cantieri legati alle Olimpiadi invernali del 2026. Tuttavia, crescendo, aumentano anche i rischi di infiltrazioni mafiose di Cosa nostra, ‘ndrangheta e altre organizzazioni criminali che sfruttano le risorse pubbliche per i propri interessi.

Milano, 29 maggio 2025 – La Lombardia è la piazza Affari d'Italia. Investimenti, Pil in crescita, aeroporti internazionali, centri logistici. E poi i fondi del Pnrr e i cantieri per le Olimpiadi invernali del 2026. Ma dove ci sono i soldi, ci sono anche i mafiosi. Cosa nostra trapanese e corleonese, stidda, camorra, anche sacra corona unità, criminalità organizzata straniera specialmente albanese il narcotraffico, ma soprattutto la 'ndrangheta. Lombardia prima al Nord per reati ambientali: 37.794 casi dal 1997 al 2023 C'è pure una sorta di camera di controllo degli 'ndranghetisti: è denominata proprio ombardia, che sovrintende 24 locali, coordinamenti appunto ognuno dei quali deve contare almeno 49 affiliati, tra le province di Milano (Milano, Bollate, Bresso, Cormano, Corsico e Buccinasco, Pioltello, Rho, Solaro, Legnano) Como (Erba, Canzo e Asso, Mariano Comense, Appiano Gentile, Senna Comasco, Fino Mornasco e Cermenate), Monza (Monza Desio, Seregno e Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate), Lecco (Lecco e Calolziocorte), Pavia (Pavia e Voghera) e Varese (Lonate Pozzolo).

