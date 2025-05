Più traghetti La risposta allo stop ai treni

Quest’estate, per alleviare il sovraffollamento dei bus tra Lecco e Colico, la Navigazione Laghi ha aumentato il trasporto via lago con due traghetti in più tra Lecco e Bellagio, offrendo sei corse aggiuntive giornaliere. Una soluzione ecologica e efficace per spostarsi comodamente lungo le acque dei laghi lombardi.

Più battelli e più corse via lago contro il sovraffollamento dei bus che quest'estate circoleranno tra Lecco e Colico al posto dei treni. Dalla Navigazione Laghi, come richiesto da più parti, annunciano che tra Lecco e Bellagio solcheranno le acque del lago due traghetti in più, che garantiranno sei corse ulteriori, dodici in realtà tra andata e ritorno. Le sei nuove corse di andata e le altrettante di ritorno con i due nuovi battelli tra Lecco e Bellaggio faranno tra l'altro scalo a tutti i pontili intermedi: Valmadrera, Abbadia Lariana, Mandello, Onno, Vassena e Limonta a Oliveto Lario e Lierna.

