Pista ciclabile Napoli Ovest caos e proteste di residenti a Soccavo | scontro Municipalità-Comune

La pista ciclabile di Napoli Ovest ha scatenato tensioni tra residenti e amministrazioni locali, con proteste e richieste di stop ai lavori a Soccavo. Mentre la Municipalità 9 chiede un cambio di rotta, il Comune insiste sull’avanzamento del progetto finanziato dal PNRR, alimentando un acceso dibattito sul futuro della mobilità sostenibile in zona.

Tempo di lettura: 4 minuti Pista ciclabile di Napoli Ovest, caos e proteste a Soccavo. La Municipalità 9 chiede lo stop ai lavori, ma il Comune risponde picche. È tensione intorno all'Estensione della rete ciclabile a Fuorigrotta e Soccavo. Anche questo un progetto finanziato dal Pnrr. Lo scorso 15 maggio, il consiglio municipale ha approvato all'unanimità un documento della prima commissione. L'informativa segnalava le "giuste e continue lamentele da parte dei residenti". Riguardano i lavori lungo alcune tratte, sul versante Traiano. Ma a protestare è la stessa Municipalità Soccavo Pianura, affermando di non aver "mai avuto la possibilità di un serrato confronto con la parte tecnica".

